Cuba approuve l'utilisation d'urgence du vaccin dès 2 ans pour les enfants convalescents du Covid-19

La Cecmed a déclaré que l'approbation de Soberana Plus pour les mineurs convalescents est basée sur "les résultats partiels d'un essai clinique de phase I/II" chez des enfants et des adolescents ayant contracté le coronavirus, "qui ont montré que l'administration d'une dose unique est sûre, et a fourni des éléments témoignant de bénéfices potentiels" pour protéger contre la réinfection par le virus.

Soberana Plus a été approuvé pour "la population pédiatrique convalescente du Covid-19 deux mois ou plus après leur sortie médicale", a déclaré Cecmed dans un communiqué sur son site web, dans lequel il précise que "le vaccin peut être administré à tous les convalescents à partir de deux ans".

Cuba a approuvé l'utilisation d'urgence de son vaccin Soberana Plus pour les enfants de plus de deux ans convalescents du Covid-19, a déclaré mardi l'autorité de régulation des médicaments du pays (Cecmed), alors que la vaccination de rappel a commencé cette semaine à La Havane.

Ce même vaccin a été approuvé en septembre dernier pour les adultes convalescents de plus de 19 ans.

Entre-temps, la vaccination de rappel a commencé cette semaine dans quatre municipalités de La Havane et sera étendue par étapes à tout le pays, a rapporté le journal Granma lundi.

La vaccination des enfants de 2 à 18 ans a commencé en septembre avec les vaccins Soberana O2 et Abdala, avec pour objectif de permettre aux élèves de retourner à l'école en novembre avec trois doses.

Selon les informations du ministère de la santé, à la date de mardi, un total de 9,2 millions de personnes avaient terminé leur programme de vaccination comprenant trois doses, sur l'île de 11,2 millions d'habitants.

Bien que les vaccins développés et produits à Cuba n'aient pas encore été reconnus par l'OMS, l'île a réussi à contrôler et à surmonter le moment le plus critique de la pandémie entre juillet et septembre.