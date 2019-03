Croatie: le pont de l’espoir pour réunifier le territoire

« Le pont nous permettra d’arriver beaucoup plus facilement à Dubrovnik, estime Mia Jerkovic. Comme nous y allons souvent, il n’y aura plus de passages frontaliers et nous découvrirons de nouveaux endroits. »

Le chantier a débuté. Le futur pont mesurera près de 2 km et demi de long. Le maître d’œuvre et les ouvriers sont chinois. Un travail de longue haleine qui s’accompagne d’un logement de longue durée sur place. « Il y a environ six ou sept mois, un groupe de Chinois est venu avec leurs chefs, à la recherche d’un lieu de séjour, explique Ivo Jerkovic. Ils ont signé un bail de trois ans. »

Patience, patience

La construction d’un pont ne date pas d’hier. Cela fait des années que les Croates en entendent parler. Il a fallu l’intervention de l’Union européenne pour débloquer le chantier. Un déblocage de 357 millions d’euros, ce qui représente 85% du coût total.

Brijesta est un petit village croate isolé de l’autre côté de la mer. A 2,5 km à vol d’oiseau mais 55 km et plus d’une heure par la route. Une route étroite. Lorsque le pont sera terminé, le voyage ne prendra que quelques minutes.

Nedeljko Bozovic en est convaincu. « La communication routière sera plus rapide et meilleure. Jusqu’à présent, nous étions coupés des principales artères. Au cours des 10 à 15 prochaines années, Brijesta attirera plus de touristes. Ce sera mieux. »

Huîtres

La région de Brijesta est connue pour sa conchyliculture. Les huîtres peuvent rapporter gros mais à cause de la situation géographique particulière de cette zone, les agriculteurs ont parfois du mal à joindre les deux bouts. Pour compliquer un peu plus les choses, Croatie et Bosnie sont différentes. La Croatie est membre de l’Union européenne, pas la Bosnie-Herzégovine. Alors pour transporter leurs produits, les producteurs croates doivent franchir deux frontières et payer des droits de douane pas toujours abordables. Ante Prlaguzic trouve aussi que les délais d’attente et les contrôles des agents des douanes aux postes frontières sont trop longs.

Ante Prlaguzic raconte : « Un jour, j’ai demandé si je pouvais passer, puisque je roulais à vide, on m’a dit OK. La fois suivante, un autre agent des douanes m’a crié dessus. Il y a toujours des problèmes… C’est incroyable. Mais une fois le pont terminé, ce sera beaucoup plus facile. »

Dans la famille de Jocko Bozovic, on est pêcheur et producteur d’huîtres de père en fils. Tous pensent que le futur pont attirera plus de gens et sera bénéfique pour la région. « Ce sera une grande amélioration, explique Jocko. J’ai de la famille à Zagreb. Ma grand-tante dit toujours qu’avec le pont, nous n’aurons plus de tranquillité mais je ne le pense pas. On a plein de choses ici, de l’huile, des huîtres, des poissons… Mais personne ne vient. Je n’ai personne à qui vendre mes produits. S’il n’y a personne, ce que je produis ne sert à rien ! »