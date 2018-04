Crise politique en RDC: l'UE s'engage à hauteur de 77 millions d'euros

L'Union européenne a annoncé, vendredi lors d'une conférence à Genève, une contribution de 77 millions d'euros d'aide d'urgence et au développement pour la République démocratique du Congo (RDC).

"Aujourd'hui, nous sommes unis avec la population de RDC. Les besoins humanitaires persistent depuis trop longtemps dans le pays, et la situation continue de s'aggraver", a déclaré le commissaire européen, Christos Stylianides.

"Nous sommes déterminés à aider les populations les plus vulnérables et à leur donner de l'espoir. Pour remplir notre mission et sauver des vies sur le terrain, nous avons besoin d'un accès humanitaire continu et sans entrave à toutes les régions, ainsi que d'une protection des travailleurs humanitaires", a-t-il ajouté.