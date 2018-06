Crise politique en RDC: l'hypothèse d'un troisième mandat de Kabila échauffe les esprits

L'hypothèse d'une candidature pour un troisième mandat du président congolais Joseph Kabila, interdit par la Constitution, échauffe le clergé et l'opposition en République démocratique du Congo (RDC) à l'approche d'une étape cruciale dans la préparation des élections du 23 décembre 2018.

Le puissant épiscopat congolais a menacé lundi de porter plainte contre un des bourgmestres de la ville-province de Kinshasa qu'il accuse d'être entré dans son siège pour arracher des affiches proclamant : "Pas de troisième mandat présidentiel", "Pas de révision constitutionnelle".

"Si le bourgmestre de la Gombe ne demande pas pardon aux Congolais, la Cenco (conférence épiscopale) va aller en justice contre lui", a déclaré le porte-parole de l'épiscopat congolais, l'abbé Donatien Nshole, à l'AFP.

Quel scénario envisagé?

Cet incident a lieu alors que le débat sur une possible candidature du président Kabila est ravivé par des ballons d'essais lancés çà et là : thèse sur la nouvelle éligibilité de Joseph Kabila reprise sur les réseaux sociaux, affiches dans Kinshasa, etc.

Selon un scénario fréquemment évoqué, la Majorité présidentielle se prépare à déposer la candidature de Kabila à la Commission électorale nationale indépendante qui va la rejeter avant de saisir la Cour constitutionnelle qui trancherait en faveur du chef de l'État.