Crise politique en Italie : Giuseppe Conte chargé de former un nouveau gouvernement

Politique italienne: Giuseppe Conte arrivant au palais du Quirinal, à Rome, à 09h30, ce 29 août... Le Mouvement 5 Etoiles (anti-système) et le Parti démocrate (centre-gauche) ont "trouvé un accord" ce mercredi pour former un nouveau gouvernement italien, qui remplacera l'alliance national-populiste du M5S avec la Ligue (extrême-droite) de Matteo Salvini. Un "accord politique a été trouvé avec le PD" pour former une nouvelle majorité de gouvernement sous la houlette du Premier ministre sortant Guiseppe Conte, a annoncé le chef du Mouvement 5 Etoiles (M5S), Luigi Di Maio, à sa sortie d'une rencontre avec le président Sergio Mattarella.Le nouveau gouvernement sera de nouveau dirigé par Giuseppe Conte, et ce "sera une garantie" pour le M5S, a précisé Luigi Di Maio, en critiquant son ex-allié Matteo Salvini pour avoir début août "coupé le courant" de la coalition qu'ils formaient depuis 14 mois et laissé "60 millions d'Italiens sans gouvernement".