Crise politique en Bulgarie : nouvelles législatives anticipées le 14 novembre

La Bulgarie, qui traverse une crise politique inédite depuis la fin du régime communiste, tiendra de nouvelles élections législatives anticipées le 14 novembre, en même temps que le premier tour de la présidentielle, a annoncé samedi le président Rumen Radev.

"Les élections auront lieu le 14 novembre", a déclaré M. Radev, lors d’une visite dans la ville de Pleven (nord), précisant qu’il allait dissoudre prochainement par décret le parlement actuel et créer une administration provisoire afin d’organiser le scrutin.

Les deux précédentes élections législatives, en avril et en juillet, avaient abouti à un parlement si fragmenté qu’aucune coalition n’a réussi à former un gouvernement pour succéder à celui de l’ancien Premier ministre Boyko Borisov, au pouvoir pendant près de dix ans.

Vote fragmenté

Selon les sondages publiés ces dernières semaines, sa formation, le parti conservateur Gerb, pourrait revenir en tête dans ce troisième scrutin, suivi par le nouveau parti anti-système ITN de l’ancien animateur de télévision devenu homme politique Slavi Trifonov.

Mais les sondages prévoient tout de même un vote encore fragmenté avec au moins six ou sept partis entrant au parlement, sans majorité prévisible en vue.

La Bulgarie est une république parlementaire et ses 240 députés élus pour quatre ans choisissent le gouvernement, alors que le président a un rôle plus cérémonial en tant que chef d’Etat et commandant en chef des forces armées.