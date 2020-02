Crise migratoire: près de 200 réfugiés recueillis dans les ports espagnols de Malaga et de Motril

Trois bateaux transportant au total 190 migrants ont été découverts au large de la côte méridionale de l'Espagne et remorqués dans les ports de Malaga et de Motril, où ils ont été pris en charge par une équipe de la Croix-Rouge, indique l'organisation humanitaire sur Twitter. Deux embarcations avaient été repérées lundi soir, un troisième a fait l'objet de plusieurs heures de recherche.

Les trois embarcations sont parties du Maroc. Les secours espagnols avaient affrété un avion pour les recherches.

Parmi les migrants sauvés se trouvaient 40 femmes et 10 mineurs d'âge. Ils sont tous en bonne santé. Tous étaient originaires de pays de l'Afrique subsaharienne. De plus en plus de personnes tentent la traversée de la Méditerranée depuis le Maroc en direction des côtes espagnoles.