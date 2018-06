Crise migratoire : nouvelle source de clivage de nos sociétés?

La question migratoire est-elle devenue la source d’un nouveau clivage socio-politique en Belgique et en Europe ?

Le Vif/L'Express propose cette semaine un dossier sur la crise migratoire que traverse l’Europe, une crise devenue facteur de polarisation de la société belge et européenne.

D’une crise à l’autre, les migrants sont devenus malgré eux, l’objet d’une confrontation idéologique. Comment se positionnent les partis politiques chez nous ?

Comment la crise a-t-elle joué dans l’émergence de partis populistes et l’arrivée au pouvoir de la Ligue du Nord récemment en Italie ?

Pierre-Yves Meugens reçoit autour de la table de "Débats Première", ce jeudi 14 juin en direct dès 12h30 sur La Première, Nicolas De Decker, journaliste au Vif, Philippe De Bruycker, professeur spécialisé en droit européen de l’immigration et de l’asile à l’ULB et à l’IUE (Institut universitaire européen) et Pierre Verjans, politologue à l’Université de Liège.