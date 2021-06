Crise migratoire: Kamala Harris se rendra finalement à la frontière avec le Mexique

La vice-présidente américaine Kamala Harris, chargée du dossier sensible de l'immigration clandestine, se rendra vendredi à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Très critiquée par ses adversaires républicains pour avoir tardé à effectuer ce déplacement sur le terrain, la vice-présidente se rendra à El Paso, au Texas, a précisé la Maison Blanche mercredi.

Est-ce une réponse à la visite annoncée de l'ex-président Donald Trump à la frontière?

L'objectif de ce déplacement "est de faire un point sur le terrain et d'évaluer les progrès réalisés", a esquivé Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche. "Après avoir ignoré la crise à la frontière sud pendant des mois, ravi de voir que Kamala Harris ira enfin voir par elle-même la terrible destruction et la mort qu'ils ont semées", a ironisé Donald Trump dans un communiqué.

Pour le milliardaire républicain, la situation à la frontière est "le résultat direct de la décision de Biden mettre fin" à ses politique "fermes mais justes".

Au retour de son déplacement au Guatemala et au Mexique début juin, la vice-présidente avait été très critiquée pour ne pas avoir, selon ses détracteurs, pris la pleine mesure de la crise migratoire.

Visiblement agacée d'être questionnée sans cesse sur une visite à la frontière, elle avait alors qualifié un tel déplacement de "gesticulation". Elle avait aussi cette réplique étonnante, lors d'un entretien sur NBC: "Et je ne suis pas allée en Europe" non plus.