Crise en Catalogne : les indépendantistes catalans perdent leur semi-liberté

La justice espagnole a révoqué vendredi le régime de semi-liberté qui avait été accordé aux neuf dirigeants indépendantistes catalans condamnés à des peines de neuf à 12 de prison pour tentative de sécession en 2017.

En juin, l'administration pénitentiaire de Catalogne (nord-est), qui dépend du gouvernement régional contrôlé par les séparatistes, leur avait octroyé un régime de semi-liberté les autorisant à rentrer chez eux durant le week-end.

En outre, l'ancien vice-président régional Oriol Junqueras, cinq autres ex-membres du gouvernement régional, l'ancienne présidente du Parlement régional Carme Forcadell et les dirigeants des puissantes associations indépendantistes ANC et Omnium Cultural, Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, jouissaient depuis le début de l'année d'une autorisation de sortie quotidienne pour aller travailler ou pour réaliser des activités bénévoles, accordée quelques mois seulement après leur condamnation par le Tribunal suprême.

Le parquet avait déposé un recours contre ces mesures devant un juge local, qui l'a rejeté, puis devant le Tribunal suprême, juridiction nationale à qui revient le dernier mot en la matière.

Dans leur décision rendue publique vendredi, les magistrats de cette haute cour ont qualifié l'octroi de ce régime de semi-liberté de "mesure prématurée", estimant "nécessaire de laisser un temps plus long pour évaluer correctement l'évolution du détenu".

Ces dirigeants séparatistes avaient tenté d'organiser un référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne, suivie d'une déclaration unilatérale d'indépendance, restée sans effet, en octobre 2017. Des faits de sédition pour lesquels ils furent condamnés en octobre 2019 à des peines allant de 9 à 13 ans de prison.

Aucun d'entre eux (n'avait) purgé la moitié (de sa peine)

Même en prenant en compte la période passée en détention provisoire, le Tribunal suprême a souligné qu'"aucun d'entre eux (n'avait) purgé la moitié (de sa peine) et la majorité n'en (avait) même pas purgé le quart".

La tentative de sécession de 2017 avait marqué l'apogée de la tension entre le gouvernement espagnol et les dirigeants de cette région de 7,5 millions d'habitants, où le soutien à l'indépendance a graduellement augmenté au cours de la dernière décennie.

La tension a cependant fortement baissé depuis l'arrivée au pouvoir à Madrid, en 2018, du socialiste Pedro Sánchez.