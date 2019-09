Crise du lait, dix ans après : les mesures prises par la Commission européenne sont-elles satisfaisantes?

Crise du lait: les mesures prises par la Commission européenne sont-elles satisfaisantes? - © ERIC LALMAND - BELGA

Prix du lait : pas de réelle embellie en 10 ans - JT 13h - 16/09/2019 Une image qui a marqué les esprits : il y a 10 ans jour pour jour, des producteurs de lait montraient leur colère dans un champ à Ciney. Ils ont, ce jour là, déversé 3 millions de litres de lait. Une action choc pour dire leur désespoir face à des prix de plus en plus bas. La plupart travaillait à l'époque à perte. 10 ans plus tard, ils se sont retrouvés au même endroit. Le prix de vente de leur lait a augmenté mais cela leur permet à peine de sortir du rouge ?