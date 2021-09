Crise des sous-marins: le Premier ministre australien, Scott Morrison, aurait "délibérément dupé" la France

Le Premier ministre australien Scott Morrison a "délibérément dupé" Paris en rompant le contrat de sous-marins avec la France, a accusé mercredi son prédécesseur Malcolm Turnbull, à l'origine de l'accord sur les submersibles français.

"Morrison n'a pas agi de bonne foi. Il a délibérément trompé la France. Il n'a pas d'autre argument pour justifier son comportement que de dire que c'était dans l'intérêt de l'Australie", a expliqué M. Turnbull.

L'ex-Premier ministre, dont le gouvernement a approuvé le contrat de sous-marins avec la France en 2016, s'est montré cinglant sur la façon dont Scott Morrison a géré le changement de pied, dans le cadre d'une nouvelle alliance avec Washington et Londres.

"La France pense qu'elle a été trompée et humiliée et elle l'a été. Cette trahison de la confiance va marquer nos relations avec l'Europe pour des années", a ajouté M. Turnbull. "Le gouvernement australien a traité la République française avec mépris".

Selon l'ex-chef du gouvernement, malgré le nouveau partenariat de défense entre les trois pays anglo-saxons, aucun contrat n'a été signé pour doter l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire, qui devraient être des britanniques Astute ou des américains Virginia.

"Maintenant, l'Australie n'a plus du tout de programme de nouveaux sous-marins", a-t-il déploré. "La seule certitude, c'est que nous n'aurons pas de nouveau sous-marin avant 20 ans et leur coût sera bien plus élevé que ceux de conception française".