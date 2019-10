Crise des opiacés aux Etats-Unis: la recherche d'un accord s'accélère avant un procès

Opiacés : un laboratoire en procès aux Etats-Unis - JT 13h - 29/05/2019 C'est un procès historique qui s'est ouvert aux Etats-Unis. Un laboratoire pharmaceutique va devoir s'expliquer face à un nombre considérable d'overdoses provoquées par des opiacés. On parle de plus de 47.000 morts rien qu'en 2017. Des personnes qui ont pris un jour des anti-douleurs et qui sont devenus totalement accros.