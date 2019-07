Crise au Venezuela - Gouvernement et opposition reprennent les discussions

Crise économique et exil au Venezuela - Vews - 08/06/2019 Le Venezuela traverse depuis des mois une profonde crise politique, avec la lutte entre le président Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaido. Le pays est aussi en proie à une grave crise économique. Les denrées alimentaires et les médicaments se font rares. Alors, la population fuit. Depuis fin 2015, plus de 3 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. On voit cela avec Marianna Romano et Julien Vlassenbroeck.