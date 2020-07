Les leaders de la contestation qui réclament un changement de pouvoir au Mali arrêtés en fin de semaine dernière ont été relâchés, ont indiqué leurs avocats ce lundi.

"Mes trois clients Choguel Maïga, Kaou Djim et l’imam (Oumarou) Diarra viennent d’être libérés. D’autres ont été libérés hier soir déjà, de manière désordonnée", a dit à l’AFP un de leurs avocats, Me Alifa Habib Koné. Ils avaient été arrêtés alors que la capitale Bamako connaissait ses plus graves troubles depuis des années.