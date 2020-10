Crise au Kirghizstan: Poutine espère une résolution "pacifique"

Vladimir Poutine a espéré mercredi une résolution "pacifique" de la crise politique au Kirghizstan, où le président est sous pression après l'annulation des législatives et la libération de prison de son principal rival.

"Nous espérons que tout sera résolu de manière pacifique. Nous espérons qu'un processus politique démocratique normal sera rétabli (...) le plus tôt possible", a déclaré le chef d'Etat russe, dans une interview accordée à la télévision publique et diffusée par le Kremlin.

"Nous sommes en contact avec toutes les parties de ce conflit, et je veux espérer qu'après la normalisation de la situation politique interne, nous continuerons à mettre en oeuvre tous nos plans avec le Kirghizstan", membre d'une union économique avec Moscou.

Les résultats controversés des législatives de dimanche, remportées par deux partis proches du chef de l'Etat, avaient fait descendre lundi des milliers de personnes dans les rues de Bichkek. Ces heurts avec la police ont fait au moins un mort et 686 blessés.

Depuis lors, ce pays montagneux d'Asie centrale est secoué par une crise politique qui laisse craindre une flambée de violences dans cet Etat déjà marqué par deux révolutions en 2005 et 2010. Le dirigeant kirghiz Sooronbaï Jeenbekov a accusé ses opposants de vouloir s'emparer illégalement du pouvoir, assurant toujours contrôler le pays.

Son grand rival et ancien mentor, Almazbek Atambaïev, président de 2011 et 2017, a été libéré de prison par des manifestants dans la nuit de lundi. Emprisonné depuis 2017, Sadyr Japarov, politicien nationaliste et détracteur du président Sooronbaï Jeenbekov, a également été libéré de prison par les manifestants et nommé mardi chef du gouvernement dans la confusion.