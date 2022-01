Crise au Kazakhstan : la Chine soutient l'intervention russe au Kazakhstan

Le gouvernement chinois a affiché vendredi son soutien à la Russie, qui a décidé de soutenir militairement le régime au Kazakhstan. "La Chine soutient tous les efforts visant à aider les autorités kazakhes à mettre fin le plus rapidement possible au chaos", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Pékin.

Avec cette déclaration, la Chine soutient clairement les gouvernements kazakhe et russe. La veille, le porte-parole avait déjà qualifié les troubles de son pays voisin "d'affaires internes".

Pékin a fortement insisté sur le fait qu'il s'opposait "aux forces étrangères qui attisent délibérément les troubles sociaux et incitent à la violence". Les actions des protestataires ont été décrites comme des activités "terroristes violentes".

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokajev a demandé, à la suite des émeutes dans son pays, l'aide de l'alliance militaire CSTO dirigée par la Russie et qui comprend également l'Arménie, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Bélarus.

Le Kazakhstan, plus grand pays d'Asie centrale, est ébranlé par une contestation qui a éclaté dimanche en province après une hausse des prix du gaz avant de s'étendre à d'autres villes et surtout à Almaty, la capitale économique, où les manifestations ont viré en émeutes chaotiques et meurtrières.

Vendredi, le président kazakhe a rejeté toute possibilité de négociation avec les protestataires et a autorisé les forces de l'ordre à "tirer pour tuer".