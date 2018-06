Crise au Burundi: le président Nkurunziza promulgue la nouvelle Constitution

Le président burundais Pierre Nkurunziza a promulgué jeudi dans son palais de Gitega (centre) une nouvelle Constitution controversée, adoptée le 17 mai par référendum et qui lui ouvre la possibilité de rester en poste jusqu'en 2034, a annoncé la présidence.

"L'histoire s'écrit au centre du pays à Gitega, le chef de l'Etat Pierre Nkurunziza vient d'apposer sa signature sur la nouvelle Constitution du Burundi", a annoncé vers 10h30 la présidence sur son compte Twitter officiel.

M. Nkurunziza doit ensuite se rendre dans la commune de Bugendana, dans la province de Gitega, pour "sa présentation au peuple burundais", selon un programme rendu public par le protocole présidentiel.

Deux mandats de 7 ans dès 2020

La nouvelle Constitution permet au chef de l'Etat, au pouvoir depuis 2005, de briguer deux nouveaux mandats de sept ans à partir de 2020.

Le nouveau texte, contesté en vain devant la Cour constitutionnelle par une coalition d'opposition, donne par ailleurs les mains libres à M. Nkurunziza, qui concentrera désormais seul tous les leviers du pouvoir exécutif.

De nombreux opposants ont dénoncé sur WhatsApp le choix de Bugendana, qui "symbolise les crimes les plus graves de la rébellion du Cndd-FDD" (le parti de Nkurunziza, ndlr).

Ils évoquent ainsi "plus de 600 tutsi massacrés dans un camp de déplacés en juillet 1996", au plus fort de la terrible guerre civile qui a opposé l'armée, dominée alors par la minorité tutsi, aux mouvements rebelles hutu, et qui a fait plus de 300.000 morts entre 1993 et 2006.

Sous couvert de l'anonymat, un des proches de M. Nkurunziza a expliqué que "Bugendana est placé très exactement au centre du Burundi et (que) c'est la commune natale de l'un des plus grands rois de ce pays, Mwezi IV Gisabo, qui a combattu pour la souveraineté nationale".

"Cela n'a rien à voir avec la guerre civile", a protesté la même source.