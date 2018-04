Crise au Burundi: 1600 Burundais réfugiés au Rwanda renvoyés dans leur pays

Environ 1600 Burundais, réfugiés en République démocratique du Congo (RDC) avant de passer au Rwanda début mars, ont été renvoyés dimanche par les autorités rwandaises au Burundi car ils refusent pour des raisons religieuses les enregistrements biométriques et les vaccinations, selon leurs représentants et Kigali.

Ces réfugiés, qui se trouvaient à Gashora dans le Bugesera (sud-est du Rwanda), ont été acheminés par les autorités rwandaises au poste-frontière de Gasenyi-Nemba (nord-est du Burundi), selon des témoins.

Selon une note diplomatique du ministère rwandais des Affaires étrangères à son homologue burundais, publié sur les réseaux sociaux, ces réfugiés ont refusé de "coopérer sur l'enregistrement biométrique et de se conformer aux règles de santé publique telle que la vaccination des enfants de moins de 5 ans" en invoquant leurs croyances relieuses.

Adeptes de la prophétesse Zebiya

"On a peur, on ne voulait pas retourner au Burundi où on a été persécuté pour notre foi, mais nous préférons retourner au Burundi et mourir chez nous plutôt que d'être enregistrés biométriquement ou qu'on vaccine nos enfants car la Vierge Marie nous l'a interdit", a justifié un réfugié.

En 2013, près de 200 adeptes de ce groupe religieux, dont la prophétesse assure avoir eu des visions de la Vierge dans le nord du Burundi, avaient été condamnés par la justice burundaise à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison pour "désobéissance civile".