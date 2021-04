Crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens: Israël ne va pas "coopérer" avec la CPI

Grève des Palestiniens contre la loi israélienne sur "l'Etat-nation juif" - 1/10/2018 - 01/10/2018 SHOTLIST RAMALLAH, CISJORDANIE, TERRITOIRES PALESTINIENS. 1 OCTOBRE 2018 SOURCE: AFPTV IMAGES: 01:29 - Plan large de la place Manara dans le centre-ville de Ramallah, des boutiques fermées - Plan moyen de la place Manara - FLOU NET sur un cadenas sur une boutique fermée - Plan moyen de boutiques fermées - Plan moyen d'un homme passant devant des boutiques fermées - Plan serré sur un cadenas - Plan moyen d'hommes passant devant des boutiques fermées - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan large d'hommes passant devant des boutiques fermées - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan large de soldats des forces de sécurité palestiniennes près de la place Manara - Plan moyen de soldats des forces de sécurité palestiniennes près de la place Manara - Plan large de journaux palestiniens, des boutiques fermées en arrière-plan - Plan serré sur la une du journal 'Al-Quds' dont le titre est "Grève générale en Palestine et parmi la diaspora" - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan moyen d'une rue, les boutiques fermées - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan moyen d'une rue, les boutiques fermées ATTN CLIENTS: 1 SEC AU DEBUT ET A LA FIN DU SONORE POUR FACILITER L'EDITION SONORE - Khaled Abou Ayoush, habitant de Ramallah (homme, arabe, 25 sec): "La grève est contre la politique poursuivie par Israël pour effacer le nationalisme palestinien et le déplacement des citoyens de leur terre, et d'essayer de vider la Palestine et Jérusalem des Palestiniens et de leurs habitants indigènes." /// --------------------------------------------- SHOTLIST RAMALLAH, CISJORDANIE, TERRITOIRES PALESTINIENS. 1 OCTOBRE 2018 SOURCE: AFPTV IMAGES: 01:29 - Plan large de la place Manara dans le centre-ville de Ramallah, des boutiques fermées - Plan moyen de la place Manara - FLOU NET sur un cadenas sur une boutique fermée - Plan moyen de boutiques fermées - Plan moyen d'un homme passant devant des boutiques fermées - Plan serré sur un cadenas - Plan moyen d'hommes passant devant des boutiques fermées - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan large d'hommes passant devant des boutiques fermées - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan large de soldats des forces de sécurité palestiniennes près de la place Manara - Plan moyen de soldats des forces de sécurité palestiniennes près de la place Manara - Plan large de journaux palestiniens, des boutiques fermées en arrière-plan - Plan serré sur la une du journal 'Al-Quds' dont le titre est "Grève générale en Palestine et parmi la diaspora" - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan moyen d'une rue, les boutiques fermées - Plan large d'une rue, les boutiques fermées - Plan moyen d'une rue, les boutiques fermées ATTN CLIENTS: 1 SEC AU DEBUT ET A LA FIN DU SONORE POUR FACILITER L'EDITION SONORE - Khaled Abou Ayoush, habitant de Ramallah (homme, arabe, 25 sec): "La grève est contre la politique poursuivie par Israël pour effacer le nationalisme palestinien et le déplacement des citoyens de leur terre, et d'essayer de vider la Palestine et Jérusalem des Palestiniens et de leurs habitants indigènes." /// ---------------------------------------------