Crash MH17: les Pays-Bas veulent négocier avec la Russie

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères demande à son homologue russe de s'asseoir à la table de négociation au sujet du crash du vol MH17. Il a croisé le ministre russe Sergej Lavrov lors de l'assemblée générale des Nations unies à New York."Venez à la table de négociation. Nous devons nous réunir", a dit M. Blok à Lavrov. Le ministre néerlandais s'est entretenu la veille avec son homologue australienne Marise Payne sur leur volonté de tenir la Russie responsable du crash. "Nos pays sont en contact avec la Russie via nos canaux diplomatiques. Nous estimons qu'il est important de pouvoir débuter des négociations au plus vite", a affirmé le responsable néerlandais. L'avion de la compagnie Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur avait été abattu au-dessus de l'Est séparatiste prorusse de l'Ukraine le 17 juillet 2014 et l'ensemble des 298 personnes présentes à son bord, en majorité des Néerlandais, avaient péri.