Crash du MH17: les résultats de l'enquête pénale internationale dévoilés ce jeudi

C'était il y a quasi 4 ans : le crash du MH17 est survenu en juillet 2014. Une conférence de presse est prévue ce jeudi midi à Utrecht, aux Pays-Bas, qui devrait faire le point sur l'enquête.

L'avion devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Il a été abattu par un missile alors qu'il survolait l'Ukraine. C'est une enquête pénale internationale coordonnée par les Pays-bas - deux tiers des victimes étant Hollandaises - et à laquelle participent l'Australie, la Malaisie, l'Ukraine et la Belgique... Pourquoi la Belgique ? Et bien parce que parmi les 283 passagers décédés, 4 sont de nationalité belge.

Objectif : déterminer les causes du crash d'un avion de la Malaysia Airlines en juillet 2014 alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine. Dans un premier rapport, les enquêteurs ont pointé la responsabilité écrasante de la Russie. Pour eux pas de doute : l'explosion du Boeing provient d'un tir de missile de fabrication russe. Tandis que le tir lui-même a été exécuté depuis une zone de l'Ukraine tenue par les séparatistes pro russes... Des conclusions qui devraient être confirmée et précisées lors d'un nouveau point sur l'instruction judiciaire en cours... Une enquête vertement critiquée par les autorités russes... qui démentent toute responsabilité dans cet accident.