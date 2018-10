Crash d'un hélicoptère à Leicester: le propriétaire du club de Leicester City était à bord

Le propriétaire du club de football anglais de Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, se trouvait bien à bord de l'appareil lorsque celui s'est crashé samedi soir, a indiqué une source proche de sa famille à la BBC, contredisant une information de la chaîne Sky.

L'hélicoptère de Vichai Srivaddhanaprabha s'est écrasé sur un parking à proximité du stade de Leicester après un match du championnat anglais. Le milliardaire se trouvait à son bord lors du crash vers 20h30, indique la BBC. Un témoin affirme avoir vu le joueur Kasper Schmeichel sortir du stade en courant et se dirigeant vers la scène.

On ne sait toujours pas combien de personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère. Le match entre Leicester et West Ham United (1-1) s'était terminé une heure avant que l'engin ne décolle. Un photographe qui couvrait le match pour la BBC a dit avoir vu décoller l'hélicoptère avant le crash: "L'hélicoptère est devenu silencieux, je me suis retourné et il ne faisait que tourner de manière incontrôlée. Ensuite il y a eu un grand 'bang' et une forte explosion." Le superviseur aérien AAIB a ouvert une enquête sur l'accident, indique la BBC.