Crash aérien du MH17: le jugement dans l'affaire rendu au plus tôt dans un an

Le tribunal de La Haye rendra son jugement dans l'affaire du vol MH17 au plus tôt en septembre 2022 et au plus tard en décembre 2022, a-t-on appris lundi au cours d'une audience de ce procès de grande envergure sur la catastrophe aérienne.

Trois dates ont été évoquées pour la prononciation du jugement. Il s'agit du 22 septembre, du 17 novembre ou du 15 décembre 2022.

La juridiction n'est pas en mesure d'estimer précisément le temps qu'il faudra pour rendre un verdict en raison de la taille et de la complexité de l'affaire, a expliqué le président du tribunal.

Le réquisitoire du ministère public, portant notamment sur la peine, est attendu à partir de la mi-novembre prochain.

Les Russes Sergueï Doubinski, Igor Guirkine et Oleg Poulatov, ainsi que l'Ukrainien Leonid Khartchenko, quatre hauts gradés des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, sont poursuivis par le parquet néerlandais pour meurtres, ainsi que pour avoir délibérément causé le crash du vol MH17. Le Boeing 777 de la compagnie Malaysian Airlines était parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur le 17 juillet 2014 et avait été touché en plein vol par un missile BUK, de conception soviétique, au-dessus de la zone de conflit armé avec les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Les 298 personnes à son bord, parmi lesquelles 196 Néerlandais et quatre Belges, avaient été tuées.

Ces trois prochaines semaines, les audiences seront consacrées au droit de parole des proches des victimes. Environ 90% d'entre eux l'utilisent. L'affaire pénale a commencé en 2020.