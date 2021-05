CQFD - Israël-Palestine: un cycle de violences, dans lequel "aucune solution diplomatique n'est en vue"

CQFD - Palestine-Israel : Va-t-on vers une « guerre à grande échelle » ? Depuis le Ramadan, la tension est montée de plusieurs crans, avec une violence exacerbée par la menace d'expulsion de familles palestiniennes, en faveur d'une organisation de colons juifs, à Jérusalem-est. 35 morts côté palestinien, 5 côté israélien… L’escalade militaire entre le Hamas et Israël s’est intensifiée cette nuit avec des centaines de roquettes lancées par le mouvement islamiste sur la métropole israélienne Tel-Aviv, et un véritable déluge de feu de l’armée israélienne sur la bande de Gaza.

Assiste-t-on à la répétition de la guerre meurtrière de Gaza, qui s’est déroulée en 2014 ? Pour en parler, deux invités sur le plateau de CQFD : François Dubuisson, professeur de droit international à l’ULB, et Frédéric Encel, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business.

Cette dérive armée était prévisible, réagit François Dubuisson, "on ne peut pas maintenir le statu quo en Israël-Palestine pendant des décennies, en pensant qu’il n’y aura plus d’explosion de violence ou de manifestations". François Dubuisson rappelle qu’il faut replacer ces évènements dans le contexte global de la colonisation et de l’occupation, que plusieurs organisations comme Human Rights Watch qualifient d’apartheid.

Frédéric Encel fait, dit-il, globalement la même analyse, mais il ajoute une dimension supplémentaire, celle de l’absence de solutions formulées pour régler de façon générale la question israélo-palestinienne : "J’insisterais sur le vide politique et diplomatique extérieur… Avec l’absence d’impulsion en faveur d’un nouveau plan de paix de la part de Washington – les Européens n’en parlons pas – de la part de Moscou, et de la part de la Ligue arabe, focalisée sur le danger chiite". Pour Frédéric Encel, ce vide est aussi intérieur.

Cette escalade dans la violence pourrait-elle aboutir au même désastre humain que la guerre meurtrière de Gaza – appelée par Israël "Bordure protectrice"- qui, à l’été 2014, durera 50 jours, et fera plus de deux mille morts, essentiellement des Palestiniens ?

Sur le plan de la justice internationale, la cour pénale internationale (CPI) avait décidé de se saisir du dossier de ce conflit, en ouvrant une enquête pour faire la lumière et juger les responsables de crimes perpétrés tant par les forces israéliennes que par le Hamas.

Un cycle de violences, sans solution politique ?

Pour Frédéric Encel, un scénario semblable pourrait se dérouler aujourd’hui : "Je suis d’une nature optimiste, notamment sur l’absence de possibilité de dégradation régionale. Mais tant que, sur le terrain, ce gouvernement sortant ne sera pas sorti de la crise la tête haute en créant une nouvelle coalition, d’une part ; et tant que d’autre part le Hamas n’aura pas intérêt à montrer qu’il a réussi quand même, on en sortira pas […] ça peut durer quelques semaines malheureusement ; je ne vois pas très bien, dans le terreau de vide politique, comment on pourrait éviter d’autres secousses d’un conflit de basse intensité, qui ne dit pas son nom depuis maintenant plus de 50 ans."

François Dubuisson rappelle que, dans les guerres précédentes, en 2014, mais aussi en 2008-2009, il y a "un certain engrenage, une escalade", puis un cessez-le-feu… Mais qui ne va rien changer sur le terrain. "Lorsque la situation est calme, elle disparaît totalement de l’agenda politique", observe-t-il. "Aucune solution diplomatique n’est en vue, les pays arabes ayant aussi abandonné le dossier", ajoute-t-il en se référant aux "Accords d’Abraham", accords diplomatiques bilatéraux signés entre Israël et Bahrein et les Emirats arabes unis, puis l’Egypte. "Il y a une frustration vis-à-vis des pays arabes, à cause des accords d’Abraham… Devant la persistance de la colonisation et de l’occupation, mais aussi devant la passivité internationale et aussi de la direction de l’Autorité palestinienne".