Covid19 et crise économique : et si le lin revenait en France ?

Bertrand Lefèvre est liniculteur à Parfouru-l’Eclin dans le Calvados. Depuis quelques semaines, récolte oblige, il fait vrombir le tracteur qui arrache et couche sur le sol les plants aux reflets verts et jaunes vifs. Le lin destiné au textile n’est pas coupé, mais arraché, et il doit rester plusieurs semaines au sol avant que la fibre ne soit extraite en usine.



"Avec la crise, on voit qu’on est dépendant de la Chine et d’autres pays. Si on relocalisait, on le serait moins", ajoute ce fils et petit-fils de liniculteur.

La Coopérative linière du nord de Caen, à laquelle il appartient avec 250 producteurs, compte 4000 hectares de lin contre 1350 en 2013. Au niveau national, l’interprofession affiche une hausse de 50% de la production sur dix ans.