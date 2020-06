Covid19 en Inde : 15 millions de personnes reconfinées et pénurie de lits

Le Tamil Nadu, avec le Maharashtra et Delhi, fait partie des régions les plus affectées par la pandémie de nouveau coronavirus qui fait toujours rage dans le deuxième pays le plus peuplé de la planète.

"Cela leur est égal que l’on vive ou que l’on meure", témoigne auprès de l’AFP Kashish, sa fille de 20 ans. Au moment du décès de son père, un homme d’affaires, elle était dans l’ambulance partie en quête d’une place dans un des hôpitaux de la mégapole. "Cela ne changera rien pour eux mais moi, j’ai perdu mon père qui était tout pour moi", lance-t-elle, les larmes aux yeux. Une application a bien été mise en place par le gouvernement de la ville pour connaître le nombre de lits disponibles pour les patients porteurs de la maladie Covid-19. Mais la forte hausse des cas de contamination témoigne de la précarité du système de santé indien et cette pénurie de lits suscite une inquiétude grandissante au sein de la population. L’Inde a enregistré plus de 300.000 cas confirmés du nouveau coronavirus qui a fait près de 9000 morts. New Delhi, mégapole de 20 millions d’habitants recense à ce jour quelque 1200 morts de cette épidémie.

A l’hôpital principal de New Delhi, les sons des moniteurs médicaux envahissent les chambres alors que le personnel soignant en combinaison de protection traite les patients atteints de Covid-19 couchés dans leurs lits avec une assistance respiratoire. Le nombre total d’infections dépassant désormais les 275000, soit le cinquième plus élevé au monde.

Le Dr Deven Juneja travaille aux soins intensifs de l’hôpital. "Beaucoup de patients sont sous ventilateur. Beaucoup d’entre eux ont aussi besoin d’aide pour leur cœur et leurs reins, et nous effectuons des dialyses. Évidemment, on a tous vu que le nombre de cas a augmenté ces derniers jours. Tous nos lits sont occupés à 100%. Il y a toujours une liste de personnes qui attendent pour des lits en soins intensifs."

Le docteur tente de garder le moral malgré la fatigue mais les faits sont là. Le pic n’est toujours pas atteint.

"Personne ne sait quand il y aura un pic. Avant, on s’attendait à ce que le pic soit en avril. Après on a dit peut-être mai, puis juin. Maintenant juillet. On ne sait pas quand il y aura un pic. On espère tous le meilleur mais on est préparés, psychologiquement, et physiquement, pour le pire. On espère que les choses s’améliorent vite mais personne ne peut prédire ce qu’il va se passer. On essaie tous de garder le moral dans ces moments difficiles. Mais ça fait tellement mal au cœur quand on voit une personne, un collègue ou un ami être infecté et tomber malade. Ça nous brise toujours le cœur mais on doit rester motivés pour venir au travail tous les jours et gérer nos patients graves. "