Covid19 en Espagne, la tauromachie réclame l’aide du gouvernement

"La tauromachie est une culture", l’un des slogans inscrit sur les banderoles des manifestants. La corrida a été déclarée "patrimoine culturel" du pays en 2013, ses professionnels et amateurs entendent qu’elle soit respectée.

"Nous sommes ici pour revendiquer la justice pour le secteur de la tauromachie, afin qu’il soit traité de la même façon que tous les secteurs culturels", a déclaré à l’AFP le torero sévillan Pablo Aguado, 29 ans. " N’oubliez pas qu’il s’agit de la fête culturelle et populaire la plus importante d’Espagne et que la seule chose que nous demandons est qu’elle soit traitée comme telle."



Après trois mois d’arrêt, les éleveurs de taureaux de combat et les organisateurs de spectacles jugent la situation catastrophique pour un secteur qui donne près de 20000 représentations par an dont quelque 1500 spectacles d’arènes.

Samedi, des défenseurs de la tauromachie ont donc participé à des manifestations similaires en Castille-et-Léon, Castille-la-Manche, Estrémadure ou dans la région de la Rioja. Leur slogan commun était "Nous sommes aussi la Culture".