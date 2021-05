Covid : la situation aux Seychelles est-elle l’illustration que la vaccination est inefficace ?

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici .

Alors que les Seychelles font face à une nouvelle vague de cas de coronavirus malgré un taux de vaccination parmi les plus élevés au monde, certaines publications anti-vaccins sur Instagram suggèrent que la situation sanitaire de l’archipel remet en cause l’utilité de la vaccination. Si des questions se posent quant à l’efficacité des vaccins utilisés, notamment face aux variants, la démographie du pays, une couverture vaccinale "complète" encore partielle et un nombre de décès très limité indiquent que la situation des Seychelles n’est pas l’illustration évidente que la vaccination contre le Covid-19 est inefficace.

Cela saute aux yeux, la courbe du nombre de cas moyen aux Seychelles s’envole depuis le 30 avril. Et cela malgré la couverture vaccinale la plus élevée au monde.

L’archipel des Seychelles est composé de 115 îles et l’ensemble de la population recensée représente moins de 100.000 habitants, soit plus de 100 fois moins que la Belgique. Dans ce contexte d’une population peu nombreuse sur le territoire, un foyer de contamination sera d’autant plus marqué, tout comme les statistiques ramenés par exemple à un nombre "x" d’habitants.

Ces taux élevés de vaccination n’ont cependant pas empêché la propagation du virus et la multiplication du nombre de cas. Les autorités du pays ont d’ailleurs décidé le 4 mai dernier de prendre de nouvelles mesures pour tenter d’enrayer la dynamique de l’épidémie. Les écoles sont fermées pour trois semaines et les activités sportives en groupe sont limitées. Les bars, les restaurants et les magasins doivent fermer plus tôt et il est demandé à la population de ne plus se rassembler en dehors de la famille.

Malgré le taux élevé de vaccination dans la population seychelloise, quatre personnes sur dix ne sont pas totalement vaccinées car elles n’ont pas reçu les deux doses du vaccin. Ce chiffre ne permet pas, selon les experts, de reprendre "une vie normale".

De plus, selon des données publiées sur le site du ministère de la Santé des Seychelles, seules 45.944 personnes (soit 46% de la population) étaient vaccinées avec deux doses depuis plus de 15 jours en date du 28 avril. Pour rappel, une personne est considérée comme complètement vaccinée (et atteindre le niveau de protection maximale), une personne doit avoir reçu une deuxième dose de vaccin depuis une à deux semaines.

Le président Wavel Ramkalawan reste cependant confiant et estime que son pays parviendra à atteindre l’immunité collective dans quelques semaines.