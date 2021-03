Covid : l'Allemagne va aussi autoriser le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans

Après la France et la Belgique (pour les plus de 55 ans), l'Allemagne va à son tour autoriser l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, suite à de récentes études médicales encourageantes, a annoncé mercredi soir Angela Merkel.

"L'agence (allemande) des vaccins, et nous allons volontiers suivre ses recommandations, va autoriser AstraZeneca pour les groupes de personnes plus âgées", au-delà de 65 ans, a déclaré la chancelière allemande.

Mme Merkel s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion sur la stratégie nationale anti-Covid avec les Etats régionaux du pays. Jusqu'ici, Berlin n'avait pas autorisé ce vaccin pour les plus de 65 ans, arguant de données scientifiques insuffisantes de la part du laboratoire anglo-suédois pour le permettre.

Désormais, "des études très récentes ont fourni des éléments" permettant de relever l'âge maximum d'utilisation du vaccin, a-t-elle expliqué. Elle a fait notamment référence à des études médicales britanniques montrant une efficacité importantes pour les personnes les plus âgées.

Berlin espère avec cette décision accélérer sa campagne nationale de vaccination, critiquée pour sa lenteur par l'opinion.

Il y a deux jours, le gouvernement français a lui-même déjà autorisé l'utilisation de ce vaccin pour les personnes âgées de 65 à 75 ans souffrant de co-morbidités.

Le gouvernement français avait d'abord réservé l'AstraZeneca à tous les professionnels de santé, y compris les moins de 50 ans, et aux deux millions de personnes de 50 à 64 ans atteintes d'une co-morbidité (diabète, hypertension, antécédents de cancer).