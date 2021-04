Covid et lexique : quand Donald Trump se pique de donner son nom à un vaccin, la "Trumpcine"

L’ancien président américain Donald Trump a estimé qu’un des vaccins contre le coronavirus devrait porter son nom, selon un discours prononcé devant les instances du parti républicain à Mar-a-Lago, la résidence du milliardaire en Floride. Il a par ailleurs réitéré des affirmations non prouvées selon lesquelles une fraude électorale a entaché l’élection présidentielle du mois de novembre et s’en est pris au chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, rapporte The Washington Post.

Donald Trump, qui est resté dans l’ombre depuis son départ de la Maison Blanche et son exclusion du réseau social Twitter après les émeutes au Capitole, a entre autres attaqué l’épidémiologiste américain Anthony Fauci dans son discours. D’après un auditeur, Trump aurait dit que Fauci n’était respecté que parce qu’il s’est toujours montré critique envers l’ancien président.

