Covid 19 : pourquoi le Qatar détient le record absolu de nombre de contaminations par habitant

Depuis ce mardi, en Grèce, les vols à destination et en provenance du Qatar ont été immédiatement suspendus mardi et jusqu’au 15 juin.

On en a peu parlé, mais avec 62.000 cas officiels recensés, le Qatar figure dans le top des pays les plus touchés par l’épidémie, et même LE pays le plus touché si on envisage le nombre de contaminations par habitant, le graphique ci-dessus est parlant.

De plus, le nombre de nouveaux cas quotidiens ne semble pas vraiment vouloir faiblir, restant entre 1500 et 2000, malgré les mesures drastiques prises par l’émirat.

Dès le 9 mars, le Qatar annonçait en effet la fermeture de toutes les écoles et universités jusqu’à nouvel ordre et a interdit les voyages dans 15 pays. Et gare à ceux qui ne respectaient pas les règles : la télévision publique du Qatar a dénoncé publiquement 14 ressortissants qui avaient violé un engagement de mise en quarantaine à domicile pris après leur retour de l’étranger. Et le pays a annoncé les sanctions les plus sévères au monde contre les personnes ne portant pas de masque en public, et pouvant aller jusqu’à trois ans de prison

Par contre, le bilan des décès reste par rapport au nombre de cas étonnamment peu élevé. 45 au total, même pour un pays de 2 millions d’habitants, ça semble relativement peu, même si la courbe semble monter assez vite.

L’explication ? Le nombre de cas est surévalué par rapport à de nombreux autres pays. Pour faire face au virus, le gouvernement du Qatar a en effet opté pour un dépistage massif. Le test est gratuit et le gouvernement s’est engagé à payer le salaire de toute personne placée en quarantaine, comme l’explique Le Monde. Pour les plus chanceux, cette phase d’isolement se déroule même dans un hôtel de luxe…

Teste-t-on mieux les vivants au Qatar (ce qui gonflerait le nombre de cas) ? Ou moins bien les morts ?