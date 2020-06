Covid-19: les banques alimentaires espagnoles sont débordées

Les files d'attente deviennent de plus en plus importantes. Les banques alimentaires des organisations caritatives sont submergées de demandes depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Les travailleurs pauvres et ceux qui vivent de contrats précaires subissent de plein fouet les conséquences économiques. Maria Isabel Sanchez peine à trouver de la nourriture à mettre sur la table pour sa famille. Comme de nombreux Espagnols, elle est touchée par le chômage forcé. Près d'un million de personnes ont perdu leur travail au cours des derniers mois. " Ma situation est si difficile, mais je suppose que c’est pareil pour tous ceux qui viennent ici ", explique la femme de chambre. " J'ai nettoyé des maisons, j’ai fait d'autres travaux ménagers, la cuisine mais maintenant il n'y a plus de travail. Mon mari a attrapé un coronavirus et est décédé de cela, alors maintenant ça ne va pas bien pour moi, pas bien du tout. Mais il faut être fort et se battre." Susana Hortigosa, responsable d’une association caritative ne peut que confirmer les propos de maria Isabel. " Les demandes s'accumulent. Les demandes d'aide ont triplé depuis le début du virus."





1975% d’augmentation

Les associations n’arrivent plus à suivre. Après la crise sanitaire, une crise économique se profile au détriment de la qualité de vie des populations. Selon l’ONG Oxfam, elle pourrait précipiter 500 millions de personnes dans la pauvreté à travers le monde. Mais l’Espagne, pays qui affichait déjà le deuxième taux de chômage le plus élevé de la zone euro, voit sa population s’enliser dans la pauvreté.

Depuis le lancement de l’état d’urgence, la Banque alimentaire de Barcelone a multiplié par quatre ses activités. Selon l’agence EFE, plus de 40.000 plats cuisinés ont été distribués par la banque et la mairie de Barcelone. Plus de 2,8 millions de kilos de nourriture ont été distribués et les livraisons sont passées de 24.093 l’an dernier à 499.815 en 2020, ce qui représente une augmentation de 1975%. " Nous n’arrivons plus à suivre " confie Eduard Sallas, responsable de l’action sociale de l’association Caritas. Chaque matin, les files d’attentes sont de plus en plus longues pour récupérer le sac de nourriture quotidien. Les derniers arrivés ne pourront pas en recevoir. " Le profil des demandeurs a changé, beaucoup n’ont jamais demandé d’aide alimentaire de leur vie, certains travaillaient au noir et n’ont donc aucune aide, d’autres sont au chômage partiel mais n’ont reçu aucune indemnité depuis le mois de mars" ajoute le responsable associatif.

Des collectes alimentaires et des campagnes de sensibilisation

Sur le site de la banque alimentaire, plusieurs appels aux dons sont régulièrement publiés. Le dernier remonte au 28 mai. Le groupe El Corte Inglés organise une opération virtuelle, baptisée " Kilo ", au profit des personnes devenues vulnérables en raison de la crise de la Covid-19. En collaboration avec la Fédération Espagnole des Banques Alimentaires, le groupe a invité ses clients à faire un don d’argent qui se traduit ensuite par une livraison de produits auprès de banques alimentaires. La communauté française s’est également mobilisée autour du chef étoilé Romain Fornell et son projet Comer Contigo. Depuis le début de la pandémie, le chef français, son équipe, et d’autres grands noms de la cuisine catalane comme Carme Ruscalleda, Carles Gaig, Joan Roca, Rafa Peña ou encore Albert Adrià ont préparé plus de 40.000 repas distribués aux plus défavorisés. En Espagne, plus 21% de la population se trouvait l’an dernier en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Un chiffre qui va vraisemblablement exploser avec la crise sanitaire. Selon la fédération des associations de quartier de Madrid, 100 000 personnes se rendent régulièrement dans les services sociaux et les réseaux d'aide de quartier pour se procurer de la nourriture. "Nous n'avons rien eu concernant les aides" indique Sulma Cruz, employée de maison au chômage technique. "Je dois un loyer, je n'ai pas les moyens de payer la nourriture de mes filles et toutes les dépenses". Elle remplissait pourtant les conditions pour recevoir la subvention spéciale de l'État, mais la saturation du service public de l'emploi retarde son allocation.

La peur au ventre