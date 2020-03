Covid-19: le cap des 3000 morts du coronavirus dépassé, baisse des contaminations en Chine, polémique en Belgique

Le coronavirus a désormais infecté près de 90.000 personnes dans le monde, selon un décompte de l'université américaine Johns-Hopkins (Baltimore). 3000 personnes en sont mortes dans le monde. Et il continue d'avoir de sérieuses conséquences partout à travers la planète, notamment en Corée du Sud où le nombre de cas explose (en partie à cause d'un mouvement religieux contre lequel Séoul a déposé plainte), en Italie et en France où le musée du Louvre a fermé. L'Europe cherche à apporter une réponse coordonnée aux conséquences sur son économie.

En Chine, où le virus est apparu fin 2019, les autorités ont annoncé lundi 42 nouveaux décès, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2.912 morts. Les 202 nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois le plus faible chiffre quotidien depuis fin janvier. Un hôpital construit en urgence à Wuhan a d'ailleurs fermé ses portes.

Mais si l'épidémie de Covid-19 semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes, elle continue de s'aggraver dans plusieurs pays... notamment chez nous.

Huit cas en Belgique: en fait-on trop peu?

La Belgique est-elle prête à endiguer une épidémie de coronavirus sur son territoire? Un deuxième cas a été testé positifs ce dimanche, ...avant six autres cas annoncés lundi. (Le premier avait été rapatrié depuis Wuhan le 2 février et est depuis guéri et sorti de quarantaine). Ce qui fait donc un total provisoire de huit.

La ministre de la Santé Maggie De Block s'est voulue rassurante. Elle a rappelé la vigilance dont font preuve les autorités et le secteur de la Santé, mais a reconnu s'attendre à de nouveaux cas en Belgique dans les jours qui viennent et confirmé le passage en Phase 2 (sur 3), comme prévu dès lors qu'un cas a été identifié.

Mais certains reprochent aux autorités de ne pas en faire assez: le professeur anversois diagnostiqué jette en tout cas un pavé dans la mare: selon lui, des critères trop stricts sont actuellement utilisés pour tester les personnes pour le coronavirus. "Ce qui signifie que nous ne détecterons pas une série de personnes infectées", explique-t-il. "Je suis plus enclin, comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Italie par exemple, à également dépister les personnes présentant des symptômes respiratoires qui se font tester pour le virus de la grippe."

D'autre part, le bourgmestre de Woluwé-St-Lambert Olivier Maingain a pris un arrêté de police interdisant l’accès aux établissements scolaires, crèches, maisons de repos, et toute une série de lieux publics aux personnes revenant de zones à haut-risque. Une réaction "disproportionnée" selon Maggie De Block, et d'autres responsables politiques et sanitaires.