Covid-19: le cap des 3000 morts du coronavirus dans le monde est dépassé, polémique en Belgique sur la prévention

Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus dépasse ce lundi les 3.000 morts dans le monde et continue d'avoir de sérieuses conséquences partout à travers la planète, notamment en Italie et en Corée du Sud où le nombre de cas explose (en partie à cause d'un mouvement religieux contre lequel Séoul a déposé plainte), et en France où le musée du Louvre a fermé.

En Chine, où le virus est apparu fin 2019, les autorités ont annoncé lundi 42 nouveaux décès, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2.912 morts et celui dans le monde à plus de 3.000. Les 202 nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois le plus faible chiffre quotidien depuis fin janvier.

Mais si l'épidémie de Covid-19 semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes, elle continue de s'aggraver dans plusieurs pays... notamment chez nous.

Deuxième cas en Belgique: en fait-on trop peu?

La Belgique est-elle prête à endiguer une épidémie de coronavirus sur son territoire? Un deuxième cas d’infection est avéré en Belgique: une femme a été testée positif à Anvers, après avoir séjourné en France. Pour rappel, le premier avait été rapatrié depuis Wuhan le 2 février et directement pris en charge en isolement total à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Il est depuis guéri et sorti de quarantaine.

Comment les autorités vont-elles réagir face à ce nouveau cas sur notre territoire, alors que le nombre de cas grimpe chez nos voisins italiens, français et allemands ?

Le professeur anversois qui l'a diagnostiqué jette en tout cas un pavé dans la mare: selon lui, des critères trop stricts sont actuellement utilisés pour tester les personnes pour le coronavirus. "Ce qui signifie que nous ne détecterons pas une série de personnes infectées", explique-t-il. "Je suis plus enclin, comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Italie par exemple, à également dépister les personnes présentant des symptômes respiratoires qui se font tester pour le virus de la grippe."

Des personnes infectées ont voyagé en Belgique

L’aéroport de Charleroi a en tout cas annoncé ce dimanche qu’il activait "la phase trois du plan épidémiosanitaire" après avoir appris que le premier patient luxembourgeois contaminé par le coronavirus serait passé par l’aéroport wallon. Dans le même temps, une Espagnole souffrant d’une double pneumonie a été diagnostiquée positive au coronavirus à l’hôpital de Navarre. Or, cette femme s’était rendue en Belgique durant plusieurs jours la semaine dernière, rapportent les autorités espagnoles. Ces deux derniers cas sont en cours d'analyse.

Toutes ces nouvelles devraient encore renforcer la tension en train de grimper dans notre pays, où signe de l’inquiétude grandissante : il n’y a plus de masques ni de gels désinfectants en pharmacie, et les médecins et les services d’urgence sont assaillis d’appels téléphoniques. Les médecins généralistes rencontreront d'ailleurs les ministres concernés ce lundi: ils réclament "une procédure unique en cas de montée en puissance du nombre de cas suspects ou avérés".

La ministre de la Santé Maggie De Block s'est voulue rassurante dimanche. Elle a rappelé la vigilance dont font preuve les autorités et le secteur de la Santé, mais a reconnu s'attendre à de nouveaux cas en Belgique dans les jours qui viennent et confirmé le passage en Phase 2 (sur 3), comme prévu dès lors qu'un cas a été identifié.

A l'inverse, le bourgmestre de Woluwé-St-Lambert Olivier Maingain a pris un arrêté de police interdisant l’accès aux établissements scolaires, crèches, maisons de repos, et toute une série de lieux publics aux personnes revenant de zones à haut-risque.

Dans le monde, l'épidémie se répand

Plusieurs foyers sont actifs :

Asie : Chine, Corée du Sud et Iran

Europe : l'Italie du Nord, et depuis ce dimanche, la France

On parle de foyer quand la transmission du virus se fait au niveau local, donc que les nouveaux cas ne sont pas dus à des déplacements dans d'autres pays/régions à haut-risque (on parle alors de cas importés).