Covid-19: le cap des 1000 cas dépassé en Italie, l'épidémie à son plus fort en Iran et Corée du Sud

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au nouveau coronavirus (qui porte le nom un peu barbare de SARS-CoV-2 ). Sa propagation, qui s'accélère notamment en Corée du Sud et en Iran, commence sérieusement à déstabiliser l'économie mondiale.

Actuellement 85.688 cas ont été recensés, dont 79.251 en Chine, et presque 3000 décès (2835 en Chine et 107 dans le reste du monde).

Plusieurs foyers sont actuellement actifs : en Chine, Corée du Sud et Iran pour l'Asie, et l'Italie et la France pour l'Europe. On parle de foyer quand la transmission du virus se fait au niveau local, donc que les nouveaux cas ne sont pas dus à des déplacements dans d'autres pays/régions (on parle alors de cas importés).