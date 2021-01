Covid-19: la menace d'un troisième confinement plane toujours sur la France

Le spectre d'un troisième reconfinement plane toujours sur la France face aux nouveaux variants plus contagieux du virus.

Si la situation empirait, "nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger", a répété le ministre de la Santé Olivier Véran au "20 heures" de TF1.

Mais "nous n'en sommes pas là aujourd'hui", a-t-il assuré, souhaitant "donner sa chance de fonctionner" au couvre feu avancé à 18 heures sur tout le territoire.

Ce jeudi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France exigera un test PCR négatif réalisé 72 heures avant le départ pour les voyageurs européens.

Olivier Véran a également défendu la campagne de vaccination, élargie en début de semaine à tous les plus de 75 ans, et qui a connu des difficultés. Après les sites internet et lignes d'appel téléphonique saturés pour les prises de rendez-vous, plusieurs régions ont enregistré des déprogrammations de vaccinations.

Côté économique, le statu quo confirmé jeudi annonce une "saison blanche" pour les stations de ski, qui ne pourront pas rouvrir leurs remontées mécaniques le 1er février et probablement pas durant les vacances d'hiver.

Les perspectives restent également très sombres pour les bars, restaurants et les lieux culturels. Depuis cette semaine, les entrées à l'hôpital sont reparties à la hausse, repassant au-dessus de 10.000 sur sept jours.