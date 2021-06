Covid-19: Israël lance la campagne de vaccination des adolescents de 12-16 ans

Israël a étendu dimanche la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux adolescents de 12 à 16 ans, malgré un "lien possible" entre le vaccin Pfizer-BioNTech et des cas bénins de myocardite détectés chez de jeunes hommes.

Environ 55% de la population israélienne a été vaccinée avec les deux doses, grâce à une vaste campagne de vaccination lancée fin décembre après un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer. Celui-ci a livré au pays des millions de doses en échange de données sur les effets de la vaccination dans ce pays de 9,3 millions d'habitants dont les banques de données médicales numérisées permettent des études rapides à grande échelle.

Celles-ci ont confirmé l'efficacité du vaccin. Les autorités sanitaires avaient déjà commencé à vacciner des adolescents susceptibles de contracter une forme sévère du coronavirus et ceux dont la famille est à risque. Mais depuis la semaine dernière, les autorités ont étendu la vaccination à tous les jeunes de 12 à 16 ans le souhaitant.

"Le vaccin est efficace et sûr" et les risques inhérents au virus sont plus importants que ceux liés à la vaccination, avait alors affirmé le ministère, après avoir évoqué "un possible lien" entre le vaccin Pfizer et des cas de myocardite chez de jeunes hommes. L'Agence européenne des médicaments (Ema) avait approuvé il y a 10 jours l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les 12-15 ans, qui devient le premier vaccin à être autorisé pour les adolescents au sein des 27 pays de l'Union européenne.