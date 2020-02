Covid-19: Etats-Unis, Corée du Sud, Chine... l'épidémie du coronavirus semble loin d'être endiguée, le point de ce samedi

Deux français soupçonnés d'être infectés par le coronavirus avaient été hospitalisés de force au Brésil. Ces deux touristes de 54 et 57 ans a été autorisé à sortir après avoir testés et que l'hypothèse de contamination a été écartée. Ils s'étaient présentés jeudi dans un hôpital de Paraty, petite cité balnéaire près de Rio, en présentant des symptômes grippaux. Pour l'heure, la France compte 57 cas.

Asie

Corée du Sud

La Corée du Sud a recensé ce samedi trois nouveaux décès et 594 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, la plus forte hausse quotidienne à cette date qui porte le total à 2931 personnes infectées, selon les autorités sanitaires. Trois femmes ont succombé au Covid-19 dans la région de Daegu (sud), portant à 16 le bilan des décès dans le pays, ont indiqué dans un communiqué les autorités sanitaires sud-coréennes. Cette région est considérée comme le foyer le plus important hors Chine. Elle concentre plus de 90% des nouveaux cas, ont-elles ajouté.

Chine

En Chine, on compte ce samedi un 47 nouveaux décès, portant à 2835 le bilan total de morts depuis le début de l'épidémie. La Commission nationale de la santé a recensé 427 nouveaux cas, soit plus que la veille, ce qui fait grimper le bilan à 79.251 infections au total. L'activité manufacturière en Chine a atteint son plus bas niveau jamais enregistré en février, alors que la deuxième économie mondiale tourne au ralenti en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi le Bureau national des statistiques (BNS).

