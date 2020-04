Covid-19 et désinformation : un rapport européen "édulcoré" à la demande de la Chine ?

La première page du résumé publié vendredi sur le portail de l’Union européenne consacré à la lutte contre la désinformation semble plus mesurée concernant la Chine. "Malgré leur impact potentiel grave sur la santé publique, des sources officielles et soutenues par différents gouvernements, dont la Russie et – dans une moindre mesure – la Chine, ont continué à répandre de manière massive des discours conspirationnistes et de la désinformation à un public au sein de l’Union européenne et dans des pays voisins".

Selon l’agence, sur la première page de la version du rapport obtenue par Reuters qui a été montrée en interne aux différents gouvernements de l’Union européenne le 20 avril, on peut lire : "La Chine a continué d’organiser une campagne mondiale de désinformation pour détourner les reproches sur la propagation de l’épidémie et améliorer son image sur la scène internationale. Des tactiques non déguisées et clandestines ont toutes deux été observées".

L’Union européenne dément se soumettre aux pressions extérieures

Ce lundi, lors du traditionnel briefing de presse de la Commission européenne, le sujet était brûlant et a fait l’objet de plusieurs questions. Le porte-parole du Service européen pour l’action extérieure, Peter Stano, a tenu à démentir. "Je rejette toute accusation qui dirait que nous nous soumettons à des pressions extérieures". Il ajoute : "Nous n’avons pas apporté de modification au rapport. Nous n’avons pas non plus eu plusieurs versions de ce rapport qui a été rendu public. Il y a toujours deux procédures quand nous analysons et rédigeons un rapport comme celui-là. Tout d’abord il y a les documents internes, du matériel interne qui vise différents publics. Ensuite il y a la publication proprement dite qui, elle, suit une procédure parallèle indépendante qui n’est pas nécessairement liée à la première. Les objectifs sont différents, le contenu peut être différent, le public visé est différent et par conséquent le processus de publication est différent. Il y a deux procédures et deux documents et un document n’est pas forcément le reflet fidèle de l’autre […] Nos publications font l’objet de procédures internes uniquement et la version finale, telle qu’elle est publiée, est déterminée par des facteurs internes et non pas des acteurs externes".

Pour la Chine : "la désinformation est un ennemi pour nous tous"

De son côté, l’ambassadeur chinois auprès de l’Union européenne Zhang Ming, a déclaré que "la désinformation est un ennemi pour nous tous et elle doit être traitée par nous tous " lors d’un échange avec le groupe de réflexion Friends of Europe. Il a ajouté : "Le COVID-19 est une tragédie humaine et non un terrain de jeu politique".