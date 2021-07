Covid-19 en Belgique : le nombre de tests positifs aux retours de voyage a bondi, surtout venant d'Espagne

La provenance principale de ces voyageurs était l’Espagne, devant la France et la Grèce. ET c’est aussi la zone où l’on observe justement le plus de tests positifs : pas moins de 3,8% des voyageurs revenant d’Espagne et ayant rempli leur PLF ont été contaminés. C’est beaucoup plus que le pourcentage global de tests effectués dans notre pays, dont 1,3% seulement sont positifs.

"Notre testing et tracing ne sont pas prêts"

Et ceci ne vaut que pour les voyageurs qui ont bien rempli leur PLF et se sont fait tester ! Or, on sait que de nombreux voyageurs en voiture ne le font pas, une situation qui inquiète Marc Van Ranst. Interrogé par le Nieuwsblad sur ces jeunes Belges rapatriés après un foyer en Espagne, le virulent virologue s’est dit beaucoup plus préoccupé par "tous les cas et clusters que nous ne connaissons pas. Car c’est ça qu’il va arriver au centuple lorsque les gens rentreront de leurs voyages avec des personnes qui ne savent pas qu’elles sont infectées, ou qui le savent mais qui ne le disent pas ", a-t-il ajouté au média flamand. " Notre système de testing et de tracing n’est pas prêt. Je suis bien plus inquiet par rapport à cela que pour ces quelques bus de jeunes ".