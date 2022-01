Covid-19 : Emmanuel Macron "assume totalement" de vouloir "emmerder" les Français qui refusent de se faire vacciner

Emmanuel Macron a assumé "totalement" ce vendredi ses propos controversés sur les non-vaccinés contre le Covid-19 lors d'une conférence de presse à l'Elysée aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula Van der Leyen. Le président français avait déclaré mardi dans la presse qu'il avait "très envie" d'"emmerder" les français opposés à la vaccination.

Des propos confirmés donc en cette fin de semaine. "On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, mais j'assume totalement", a déclaré Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse.

Et d'ajouter : "Je m'émeut de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Et ça je ne peux pas l'accepter."

Ces nouvelles déclarations présidentielles sur les non-vaccinés interviennent la veille de manifestations nationales des anti-pass. Les autorités anticipent un nouveau rebond de la mobilisation avec 29.000 à 39.000 manifestants attendus dans toute la France, contre 25.500 avant Noël, selon une source policière.

Les propos polémiques du président mardi avait déclenché une tempête politique, en plein examen déjà très tendu à l'Assemblée nationale du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.