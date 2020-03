Covid-19: deux patients atteints par le coronavirus sont passés par la Belgique, des enquêtes en cours

La Belgique est-elle prête à endiguer une épidémie de coronavirus sur son territoire? C'est évidemment la question qui va se poser après la révélation quasiment simultanée de deux cas de patients contaminés passés récemment par notre territoire. On attend impatiemment les décisions du gouvernement fédéral, dont les principaux membres sont réunis aujourd'hui sur le sujet.

L’aéroport de Charleroi a en tout cas annoncé ce dimanche qu’il activait "la phase trois du plan épidémiosanitaire" après avoir appris que le premier patient luxembourgeois contaminé par le coronavirus serait passé par l’aéroport wallon.

Mais en même temps, une Espagnole souffrant d’une double pneumonie a été diagnostiquée à l’hôpital de Navarre comme souffrant du coronavirus. Or, cette femme s’était rendue en Belgique durant plusieurs jours la semaine dernière, rapportent les autorités espagnoles.

Les deux cas sont en cours d'analyse. Mais ces nouvelles devraient encore renforcer la tension en train de grimper dans notre pays, où signe de l’inquiétude grandissante, , il n’y a plus de masques ni de gels désinfectants en pharmacie, et où les médecins et les services d’urgence sont assaillis d’appels téléphoniques.

Dans le monde, l'épidémie se répand

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au nouveau coronavirus (qui porte le nom un peu barbare de SARS-CoV-2 ). Sa propagation, qui s'accélère notamment en Corée du Sud et en Iran, commence sérieusement à déstabiliser l'économie mondiale.

Actuellement 85.688 cas ont été recensés, dont 79.251 en Chine, et presque 3000 décès (2835 en Chine et 107 dans le reste du monde).

Plusieurs foyers sont actuellement actifs : en Chine, Corée du Sud et Iran pour l'Asie, et en Europe, l'Italie et, dans une certaine mesure, la France. On parle de foyer quand la transmission du virus se fait au niveau local, donc que les nouveaux cas ne sont pas dus à des déplacements dans d'autres pays/régions (on parle alors de cas importés).