Covid-19 : des habitants incendient un hôpital à cause de rumeurs

Ce nombre est plus de six fois supérieur au solde communiqué officiellement. Les autorités parlent de 34 décès et 388 cas d'infection dans le pays. La plupart des décès ont eu lieu dans la capitale, Téhéran, ainsi que dans la ville de Qom, lieu de pèlerinage. Le porte-parole du ministère iranien de la Santé a assuré que les autorités étaient transparentes quant au bilan du coronavirus et a accusé la BBC de répandre des mensonges.

Précédemment, un député de Qom, ville où ont été annoncés les premiers cas de coronavirus en Iran, avait accusé le gouvernement de "ne pas dire la vérité" sur l'ampleur de cette épidémie en Iran.