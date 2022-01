Covid-19 dans le monde : quels sont les pays qui ont imposé la vaccination ?

Face à la montée du variant omicron dans le monde entier, de plus en plus de pays envisagent d’imposer la vaccination à certaines catégories de la population. Retrouvez notre carte reprenant les principaux pays où (une partie) de la population est obligée de se faire vacciner contre le Covid-19.

"La méthode de la vaccination obligatoire, seuls quatre pays l’utilisent : l’Indonésie, le Turkménistan, le Tadjikistan et la Micronésie", déclarait le Premier ministre Alexander De Croo le 18 novembre 2021. "Et je ne connais aucun collègue européen qui utilise cela comme piste. Convaincre, c’est quand même plus efficace qu’obliger".

Plus d’un mois et demi après cette déclaration à la Chambre, d’autres pays européens sont venus s’ajouter à la liste des pays qui ont imposé la vaccination à toute la population ou comptent le faire.

Au fur et à mesure, de plus en plus de pays imposent la vaccination à certaines catégories de leur population : les plus de 60 ans en Grèce, les employés des compagnies de transport au Canada, sans oublier les travailleurs des soins de santé…

Retrouvez notre carte reprenant les principaux pays qui obligent (une partie) de leur population à se faire vacciner :