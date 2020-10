Accompagnée de six de ses sept enfants, cette fervente catholique s'est déjà présentée ce lundi devant le Sénat . Une première journée où les 22 membres de la commission juridique, qui disposaient de 10 minutes chacun pour des déclarations générales, ont pu étaler leurs opinions sur la candidature de la magistrate conservatrice de 48 ans, très appréciée de la droite religieuse.

Deuxième jour d'audition devant le Sénat pour la juge Amy Coney Barrett désignée par Donald Trump pour succéder à la juge féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée en septembre dernier.

Ils ont également accusé Donald Trump et les républicains de mépriser les électeurs, dont plusieurs millions ont déjà voté par correspondance et dénoncé un processus de confirmation "illégitime" si près du scrutin.

Les républicains ont tenté à plusieurs reprises, soit au Congrès soit devant la justice, d'abolir cette loi dite "Obamacare", qui a octroyé une couverture maladie à des millions d'Américains. Or, un de leur recours doit être examiné en novembre par la Cour suprême qui, à en croire les démocrates, risque de l'annuler si la juge Barrett participe à la décision. Elle "a dit qu'elle voulait se débarrasser" de l'Obamacare, a assuré Joe Biden.

Le "textualisme", cette doctrine juridique prisée par les conservateurs

Cour suprême : deuxième jour d'audition devant le Sénat pour la juge Amy Coney Barrett - © GRAEME JENNINGS - AFP

Sans entrer dans ce débat, qui devrait revenir lors des séances de questions réponses mardi et mercredi, la magistrate a juré "d'appliquer la Constitution et les lois telles qu'elles sont écrites", fidèle à la doctrine juridique dite du "textualisme" très prisée des milieux les plus conservateurs.

Ces derniers reprochent en effet à la Cour suprême d'avoir créé de nouveaux droits, comme celui des femmes à avorter ou des homosexuels à se marier, qui ne figuraient pas dans l'esprit des pères fondateurs du pays et espèrent que la nomination de la juge Barrett mette un terme voire inverse cette tendance.