Coupés du monde, 15 bénévoles vont vivre 40 jours dans une grotte en Ariège

Ce dimanche à 20 heures, 15 bénévoles se sont lancés dans une expérience inédite : vivre 40 jours dans une grotte. Et c’est en France, dans la grotte de Lombrives en Ariège que cette mission scientifique se déroule. Le but ? Tester la capacité d’adaptation de l’être humain à la perte des repères spatiotemporels. En effet, les participants n’auront ni accès à leur montre, leur téléphone et encore moins à la lumière du jour. Ils vont donc devoir s’adapter et trouver un moyen pour s’organiser sans notion de temps.

Ce sont 7 hommes, 7 femmes et Christian Clot lui-même qui se sont installés dans la plus grande grotte d’Europe pour plus d’un mois. Les candidats ont été choisis sur base volontaire. Ils ont entre 27 et 50 ans et viennent de tous horizons. Ce sont entre autres une joaillière, un médecin anesthésiste, un agent de sécurité ou encore un cordiste qui vont apprendre à vivre ensemble dans la plus grande grotte d’Europe.



Les participants, qui prennent part bénévolement à l’expérience, devront s’habituer aux 12 degrés ambiants et aux 95% d’humidité de la grotte. Des conditions qui ne rebutent pas François Mattens, l’un des participants, “c’est forcément se tester un peu, de sortir de sa zone de confort, voir ce que je suis capable d’endurer psychologiquement et physiquement parce que les conditions sont particulières. […] vivre pendant 40 jours avec des gens que je ne connais pas ou pas plus que ça, ça, c’est une vraie épreuve de la vie du quotidien.”