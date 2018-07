Coupe du monde: petit guide de survie du supporter étranger en Russie

"On a téléchargé une application de traduction et on fait tout via l’application", précise l’aîné des enfants. Quand j’avais du wifi, j’ai téléchargé la langue russe. Et sans être connecté après, il suffit d’écrire un mot en français et de faire lire la traduction aux Russes. Il vaut mieux utiliser quelques mots simples comme ‘manger’ et la plupart du temps on arrive à faire comprendre ce qu’on essaye de dire ".

Langage universel

Et c’est vrai que les Russes maîtrisent très peu la langue de Shakespeare. "Non, on n’arrive pas à communiquer", confie une jeune Moscovite à notre traductrice, "mais on se prend en photo pour le souvenir".

Deux amis ajoutent : "Entre supporters, on utilise une langue universelle. On trouve toujours des moyens pour échanger, même si on ne parle pas d’autres langues. Les Belges sont super cool".

Les images pour remplacer les mots

Alors dans les cafés et les restaurants, c’est aussi la débrouille. Sur l’heure de midi, nous rencontrons des supportrices venues de Taiwan qui ont beaucoup de mal avec l’alphabet cyrillique.

"Il nous faut des menus en anglais", nous explique l’une d’elle. Si on a des menus en anglais, tout va bien. Si pas, on va sur Google pour leur montrer des photos de plats et qu’ils nous disent lequel est délicieux ".