Coup d'Etat: le bilan mortel des protestations en Birmanie grimpe à plus de 800

Le nombre de personnes tuées depuis le coup d'Etat en Birmanie a grimpé à pas moins de 802, lors des affrontements entre l'armée et les manifestants, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), ONG basée en Thaïlande.

Depuis le coup d'Etat en Birmanie en février, de larges manifestations ont lieu dans le pays, sévèrement réprimées par la junte et la police. Selon AAPP, plus de 4.000 personnes ont été arrêtées 20 ont été condamnés à mort.

Au cours des derniers jours, des combats ont éclaté entre l'armée et des milices locales dans la ville de Mindat, au nord-ouest du pays. Des milliers de résidents ont fui la ville vers les villages et zones boisées alentours pour se mettre à l'abri des tirs. Le nombre de victimes n'est pas encore déterminé.

Une réunion mardi à l'assemblée générale de l'ONU sur une résolution non contraignante prévoyant "une suspension immédiate" de tout transfert d'armes à la Birmanie a été "reportée sine die". Les auteurs du texte n'ont pas eu les soutiens suffisants pour l'approuver, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

Ils veulent "davantage de temps pour des négociations, notamment avec l'ASEAN", l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, a expliqué une autre source, également sous anonymat.

Le texte réclame aux autorités militaires birmanes qui ont pris le pouvoir "de mettre fin à l'état d'urgence" et "de cesser immédiatement toute violence contre les manifestants pacifiques". Il leur demande aussi "de libérer immédiatement et sans conditions" le président Win Myint et la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, ainsi que toutes les personnes détenues arbitrairement.

Lundi, le Royaume-Uni, le Canada et les USA ont annoncé de nouvelles sanctions visant la junte militaire dont des gels d'avoirs.