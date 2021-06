Coup d’Etat en Birmanie : quelque 100.000 personnes en fuite dans l’est de la Birmanie, selon l’ONU

Au moins 100.000 personnes ont été déplacées dans l’est de la Birmanie en raison des violences incessantes commises par l’armée, avancent des estimations des Nations unies. L’état de Kayah, à la frontière avec la Thaïlande, a été particulièrement touché.

L’ONU dénonce le fait que les forces de sécurité mènent des attaques aveugles contre des zones où vivent des civils. Beaucoup ont cherché refuge dans les régions voisines, d’autres ont pu fuir à l’étranger, selon une mission des Nations unies dans le pays.

►►►A lire aussi : Birmanie : "On nous fait des promesses à l’international, mais la situation ne change pas, et certains se découragent"

Selon l’ONU, les gens y ont un besoin urgent de nourriture, d’eau, d’abris et d’accès aux soins de santé. Cependant, l’aide est entravée par la situation sécuritaire précaire, les mauvaises routes d’accès et les restrictions de déplacement imposées par l’armée.

Un coup d’État militaire a eu lieu en Birmanie le 1er février dernier, renversant le gouvernement démocratiquement élu d’Aung San Suu Kyi. Depuis ce coup d’État, le pays a sombré dans le chaos et la violence. Plus de 850 personnes ont déjà été tuées lors des manifestations en cours contre la junte, selon les estimations de l’agence de secours aux prisonniers AAPP. Dans de nombreuses régions du pays, des groupes rebelles appartenant à des minorités ethniques et des milices nouvellement formées combattent l’armée.